-İRAN'A "ENDİŞELERİ GİDER" ÇAĞRISI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 10.12.2010 - BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri İngiltere, Fransa ve ABD, İran'a çağrıda bulunarak Ocak ayının sonunda İstanbul'da yapılacak görüşmeler öncesinde, İran'ın nükleer programı hakkında duyulan endişeleri gidermesi gerektiğini söyledi. BM Güvenlik Konseyi 2006 tarihinde kabul edilen 1737 sayılı kararının ardından kurulan Yaptırım Komitesi'nin raporunu görüştü. İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mark Grant toplantıda yaptığı konuşmada, İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, İran'ın nükleer programına yönelik uluslararası endişelerle ilgili samimi ve açık bir tartışmanın yapılmasını istediklerini söyledi. Grant, ''İran kendi nükleer programına yönelik bu endişeleri gidermede ciddi ilerleme göstermeli'' diye konuştu. Fransa'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Martin Briens de yaptığı konuşmada, Fransa'nın İran'ın, Cenevre'de kendisine iletilen mesajlar çerçevesinde, İstanbul görüşmelerine kadarki zamanı iyi değerlendirmesini umduğunu belirtti. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice da konuşmasında, ''İran'ın seçeneği açık, eğer nükleer programına uluslararası güven sağlar ve yükümlülüklerini yerine getirirse biz de karşılık veririz. Ama İran buna karşı çıkarsa, uluslararası toplumdan tecridi daha da artacak'' dedi.