İran'dan Azerilere MOSSAD uyarısı

İran, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın Azerbaycan üzerinden İran'la ilgili faaliyetlerde bulunduğunu iddia etti. Tahran yönetiminin bu konuda duyduğu rahatsızlık, İran Dışişleri Bakanlığına çağrılan Azeri büyükelçiye iletildi.

Görüşmede, Bakü yönetiminden MOSSAD'ın faaliyetlerinin önüne geçmesi istendi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Nükleer bilimadamlarına düzenlenen suikastlarla ilgili olduğu belirlenen bazı kişilerin Azerbaycan'a, oradan da Tel Aviv'e giderek MOSSAD'la işbirliği yaptığı'' öne sürüldü.

İngiliz Times gazetesi, MOSSAD adına çalışan bir ajana dayandırdığı haberinde, İsrail istihbarat örgütünün İran'a karşı yürüttüğü faaliyetlerinde Azerbaycan topraklarını bir üs olarak kullandığını söylemişti.

Esrarengiz suikastlar

Nükleer faaliyetlerini durdurmak için son yıllarda İranlı bilimadamlarına manyetik bombalarla saldırı düzenleniyor. Son olarak geçtiğimiz ocak ayında İran'ın başkenti Tahran'da nükleer fizikçi Mustafa Ahmedi Ruşen aracıyla seyir halindeyken bir motosikletli tarafından bombalı saldırıya uğramıştı. Saldırıda 32 yaşındaki Ruşen hayatını kaybetmişti.

Söz konusu saldırıları MOSSAD'ın düzenlediğini belirten haberler uluslararası basında yer almıştı.