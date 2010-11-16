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Dünya

İRAN: ZAMANLAMADA ANLAŞMAYA VARDIK TAHRAN (A.A)

16 Kasım 2010 13:41

-İRAN: ZAMANLAMADA ANLAŞMAYA VARDIK TAHRAN (A.A) - 16.11.2010 - İran, nükleer programlarıyla ilgili olarak yapılacak görüşmelerin zamanlaması hakkında Batı ile anlaşmaya varıldığını bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mihmanperest, yaptığı açıklamada, 5+1 ülkeleriyle "görüşmelerin zamanı konusunda anlaşmaya varıldığını düşündüğünü" belirtti, ancak ayrıntılı bilgi vermedi. Mihmanperestin açıklaması, AB'nin Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın geçen hafta, görüşmelerin 5 Aralıkta İsviçre ya da Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılabileceğini söylemesinden sonra geldi.  Tahran'ın görüşmelerin İstanbul'da yapılması önerisini reddeden Ashton, 5+1 ülkeleri olarak adlandırılan BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ile Almanya'nın müzakerecileriyle konuyu ele aldıklarını söylemişti.

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