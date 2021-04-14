İran, yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirmeye başlayacak

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer müzakerecisi Abbas Arakçi, ülkede gelecek haftadan itibaren yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme sürecinin başlayacağını duyurdu.

İran Devlet Televizyonu Press TV, Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi’nin uranyumu Çarşamba gününden itibaren yüzde 60 zenginleştirecekleri konusunda Uluslararası Atom Enerjisi’ni bilgilendirdiğini açıkladı. Arakçi, hafta sonu siber saldırıya uğrayan Natanz Nükleer Tesisi’nde bin yeni santrifüj zincirinin devreye sokulacağını belirtti.

Viyana’da yarın gerçekleşmesi beklenen görüşmelerin bir katılımcının Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Perşembe gününe ertelenmesi bekleniyor. İran geçen hafta Viyana’da gerçekleşen nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerinin yapıcı olduğunu, ancak ilerleme sağlamak için ilk olarak ABD’nin uyguladığı yaptırımları kaldırması gerektiğini bildirmişti.

Arakçi, Tahran’ın uranyumu yüzde 20 zenginleştirme faaliyetini durdurması karşılığında ABD’nin yaptırımlar nedeniyle bloke olan 1 milyar dolarlık mal varlığını serbest bırakma teklifini reddettiğini açıklamıştı.