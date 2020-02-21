İran yönetiminden halka 'sandığa gidin' çağrısı: Oy kullanmamanız Trump'ın elini güçlendirir

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İran'ın üst kademe yöneticileri bugün yapılmakta olan parlamento seçimlerinde herhangi bir nedenle oy kullanmamanın "Donald Trump'ı Tahran'a daha çok yaptırım uygulamaya teşvik edeceğini" ifade etti.

İran'da yeni tip Koronavirüs salgını baş göstermeye başlarken yapılan seçimlerde 58 milyon İranlı'nın sandığa gitme hakkı var. Birçok batı ülkesi İran'da yapılan seçimlerin sonuçlarına müdahale edildiğini iddia ediyor. ABD, Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin beş üyesini seçimlerde manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

Seçimlerin sonucunda ülkenin dini lideri Ali Hamaney'e yakın isimlerin parlamentoda gücünü arttırması bekleniyor.