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Dünya

İran yine uydu fırlatıyor

İran, yeni bir uydu taşıyıcının fırlatılması için son hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

25 Eylül 2008 03:00

İran, yeni bir uydu taşıyıcının fırlatılması için son hazırlıkların yapıldığını bildirdi. Devlet televizyonunun haberine göre, BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, burada yaşayan İranlılarla görüşmesinde yaptığı konuşmada, yakın bir gelecekte yeni bir uydu taşıyıcısının fırlatılacağını açıkladı.

Ahmedinejad, uydu taşıyıcısının 16 motorlu ve 700 kilometre yükselebilecek kapasitede olduğunu söyledi. İlk yerli haberleşme uydusunu yörüngeye yerleştirmek için çalışmalarını hızlandıran İran, "Sefir" adlı ilk uydu taşıyıcısını 17 Ağustos'ta başarıyla fırlatmıştı.

İran Havacılık ve Uzay Ajansı Başkanı Rıza Takipur, İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) ile ortaklaşa "Beşarat" adlı uydu projesi üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.
Uzay ve havacılık alanındaki çalışmalarını son yıllarda hızlandıran İran, geçen ay Çin ve Tayland ile birlikte bir araştırma uydusu fırlatmıştı. İran, ilk astronotunu da 10 yıl içinde uzaya göndermeyi hedeflediğini açıklamıştı.

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