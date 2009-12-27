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Dünya

İran yine karıştı: 4 ölü

Muhaliflere ait internet sitesi Jaras, polisin göstericilere ateş açtığını, 3 kişinin öldüğünü 2 kişinin de yaralandığını iddia etti

27 Aralık 2009 02:00

T24 - Muhaliflere ait internet sitesi Jaras, polisin göstericilere ateş  açtığını, 4 kişinin öldüğünü 2 kişinin de yaralandığını iddia etti.


Tahran'ın merkezinde reformcularla güvenlik güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, bir polis motorsikletini ateşe verdi. Güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandı.


Reformcu internet siteleri çıkan olaylarda en az 4 göstericinin öldüğünü duyurdu. 2 gösterici de yaralandı. Çatışmaların kentin diğer bölgelerine de yayıldığı söyleniyor. Yoğun silah sesleri duyulduğuna dair haberler var.


Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişinin yıldönümü dolasıyla düzenlenen dünkü anma etkinliklerinde de reform yanlılılarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıkmıştı. Bir grup reformcu eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'nin konuşma yapmasını engellemişti

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