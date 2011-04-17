-İRAN YENİ YAPTIRIMLARI KINADI TAHRAN (A.A) - 16.04.2011 - İran, AB'nin, insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 32 İranlı yetkiliye yaptırım uygulama kararını kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mihmanperest, yaptığı açıklamada, 27 üyeli AB'yi Amerikan politikalarını izlemekle suçladı. Mihmanperest, yaptırımların, batıdaki insan hakları ihlalleri konusunda dikkati başka yöne çevirmeyi amaçladığını ileri sürdü. AB, geçen hafta aldığı kararla 32 İranlı yetkiliye vize yasağını uygulamaya koymuş, mal varlıklarını dondurmuştu. AB, kararına gerekçe olarak muhalif liderlerin hapsedilmesini, gazetecilerin gözaltına alınmasını ve idam cezası uygulanmasını göstermişti.