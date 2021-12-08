İran: Yeni yaptırımlar, nükleer müzakerelerde ABD'ye avantaj sağlamayacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin ülkesine yönelik yeni yaptırımlarının nükleer görüşmelerde Washington için avantaj olmayacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Avusturya'nın başkenti Viyana'da sürdürülen nükleer müzakerelere işaret ederek, "ABD, Viyana görüşmelerinin ortasında dahi İran'a yaptırım uygulamaktan vazgeçmez." değerlendirmesinde bulundu.

Washington'un İran'a yönelik attığı adımların birbiriyle çeliştiğini kaydeden Hatibzade, "Yaptırımları ikiye katlamak müzakerelerde (ABD'ye) avantaj sağlamayacak." ifadelerini kullandı.

İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı ve geçen hafta Viyana'da yapılan toplantılarda taraflar uzlaşamayınca müzakerelere 3 Aralık'ta ara verilmişti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, müzakerelerin 9 Aralık Perşembe günü tekrar başlayacağını açıklamıştı. ABD, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken Tahran, nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle Washington'un anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence istiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran, Suriye ve Uganda’daki siyasi muhaliflere ve barışçıl protestoculara yönelik ciddi insan hakları ihlalleri ile ilişkili 15 yetkili ve 4 kuruluşu yaptırım listesine aldıklarını açıklamıştı.