İran, yeni orta menzilli balistik füzesine ABD hava saldırısında öldürülen Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin adını verdi

T24 Dış Haberler

İran, yeni orta menzilli balistik füzesine 3 Ocak'ta bir ABD hava saldırısıyla öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin adının verildiğini duyurdu.

"Şehit Kasım Süleymani" isimli yeni karadan karaya balistik füzenin bin 400 kilometre menzili olduğu açıklandı.

İran, balistik füzesiyle beraber yeni seyir füzesini de duyurdu. Seyir füzesine Süleymani ile aynı saldırıda hayatını kaybeden Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in isminin verildiğini açıkladı. İran Savunma Bakanı Amir Hatemi, seyir füzesinin de bin kilometre mezili olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın saldırı stratejisi izlemeyeceğini ancak savunma kapasitesini arttırdığını ifade etti.

ABD, Tahran'a füze programını durdurması için çağrı yapmıştı.