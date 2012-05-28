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İran yeni nükleer santral inşa edecek

İran’ın, Rusların yardımıyla yaptırdığı mevcut Buşehr nükleer santralinin Kasım ayında tam kapasite faaliyete geçmesi bekleniyor

28 Mayıs 2012 00:48

İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Feridun Abbasi Devani, ülkesinin yeni bir nükleer santral inşa edeceğini ve Parçin'deki tesislerde inceleme yapılması talebini geri çevirdiğini açıkladı.

Devani yeni santralin ülkenin güneyindeki Buşher kentinde, var olan nükleer santralin yanında inşa edileceğini ve bin megavat üretim kapasitesinde olacağını söyledi. İran'ın bu konuda yabancı ülkelerin yardımına ihtiyaç duyduğunu belirten Devani, santralin 2014 yılı başına kadar biritilmesinin planlandığını kaydetti.

 

‘Şehven zenginleştirdik’

 

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) müfettişlerinin İran’ın dağ altındaki Fordo nükleer tesislerinde yüzde 27 oranında zenginleştirilmiş uranyum izleri bulduğuna dair kurumun yayınladığı son rapora da değinen İranlı yetkili söz konusu olayın "teknik bir hatadan" kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

UAEK'in raporunu değerlendiren batılı uzmanlar da, uranyumun bu oranda zenginleştirilmesinin nükleer silah üretildiğini kanıtlamak için yetersiz olduğunu söylemişlerdi. Uzmanlar uranyumun fazla zenginleştirilmesinin hata olabileceğini de belirtmişlerdi.

 

‘Parçin için yeterli gerekçe sunulmadı’

 

UAEK müfettişlerinin Parçin askeri tesislerinde inceleme yapma talebini değerlendiren Abbasi Devani, “Parçin’de nükleer tesislerimiz yok, orası askeri bir tesis. UAEK, bazı ülkelerin baskısı ile Parçin’i incelemek istiyor. Kurum, İran’a, Perçin’de neden inceleme yapmak istediğine ilişkin ikna edici bir gerekçe sunmadı. Parçin’de nükleer tesisler olmadığından İran’ın bu konuyu görüşmeyecek” dedi.

Başkent Tahran’ın güneydoğusundaki Parçin askeri kompleksinde İran’ın askeri amaçlı nükleer denemeler yaptığı iddia edilmişti.

İran'da görüşmeler yapan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Yukiya Amano, geçtiğimiz hafta İran'la kısa bir süre içinde, şüpheli bölgelerin denetimiyle ilgili bir anlaşma imzalanmasını umduklarını söylemişti.

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya'nın İran'la Bağdat'ta yaptığı görüşmeler de çıkmaza girmişti. İki gün süren müzakereler 24 Mayıs'ta sona ererken, taraflar 18 Mayıs'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeniden masaya oturacak.

 

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