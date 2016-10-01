İran yeni insansız hava aracını tanıttı

İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından başkent Tahran'da düzenlenen fuarda "Saike" (Yıldırım) adı verilen yeni İHA'nın tanıtımı yapıldı.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, fuarda sergilenen hava aracının beş yıl önce İran tarafından düşürülerek ele geçirildiği iddia edilen Amerikan "RQ-170 Sentinel" tipi İHA'nın silahlandırılmış modeli olduğu belirtildi.

Devrim Muhafızları'nın Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından üretildiği belirtilen İHA'nın "akıllı bomba fırlatabildiği ve uzun menzile sahip" olduğu ifade edildi.

Tesnim ayrıca, Devrim Muhafızları tarafından ele geçirildiği öne sürülen ABD'ye ait "MQ1-C Predator"' tipi başka bir İHA'nın da fotoğraflarını yayımladı. Haberde, söz konusu hava aracının ne zaman ve nerede ele geçirildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Devrim Muhafızları, Aralık 2011'de ülkenin doğusundaki Afganistan sınırında Amerikan "RQ 170 Sentinel" tipi İHA'yı düşürerek az hasarlı ele geçirdiğini duyurmuştu. İran, Aralık 2012'de de Basra Körfezi'ndeki ABD savaş uçaklarından fırlatılan Amerikan "ScanEagle" tipi bir İHA'nın ele geçirdiğini öne sürmüştü.

Tersine mühendislik yöntemiyle kopyaları üretildiği iddia edilen uçakların fotoğrafları Ağustos 2014'te yayınlanmıştı. ABD ise RQ-170'teki bilgilerin ele geçirilemeyecek şekilde korunduğunu, uçağın tersine mühendisliğinin yapılamayacağını savunmuştu.