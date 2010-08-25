İran yeni füze denemesi yaptı

T24- İran'ın karadan karaya kısa menzilli yeni bir füze denediği bildirildi.



İran Savunma Bakanı Ahmed Vahidi, üçüncü nesil ''Fatih-110'' adlı balistik füzenin başarıyla fırlatıldığını söyledi. Vahidi, isabet oranı yüksek füzeler sınıfında yer alan ''Fatih-110''un katı yakıtla çalıştığını belirtti.



İran, 20 Ağustosta da sıvı yakıtla çalışan karadan karaya orta menzilli ''Kıyam-1'' adlı balistik füzeyi denemişti.



İran'ın kısa ve orta menzilli füzelerinin yanı sıra yaklaşık 2000 kilometre menzilli ''Şahap'' ve ''Siccil'' füzeleri de bulunuyor.



Yerli savunma sanayine son yıllarda ağırlık veren İran'ın savunma sisteminde füzelerin önemli bir yer tuttuğu belirtiliyor.