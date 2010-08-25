T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran yeni füze denemesi yaptı

İran karadan karaya bir füze denemesi yaptı.

25 Ağustos 2010 03:00

T24- İran'ın karadan karaya kısa menzilli yeni bir füze denediği bildirildi.


İran Savunma Bakanı Ahmed Vahidi, üçüncü nesil ''Fatih-110'' adlı balistik füzenin başarıyla fırlatıldığını söyledi. Vahidi, isabet oranı yüksek füzeler sınıfında yer alan ''Fatih-110''un katı yakıtla çalıştığını belirtti.


İran, 20 Ağustosta da sıvı yakıtla çalışan karadan karaya orta menzilli ''Kıyam-1'' adlı balistik füzeyi denemişti.


İran'ın kısa ve orta menzilli füzelerinin yanı sıra yaklaşık 2000 kilometre menzilli ''Şahap'' ve ''Siccil'' füzeleri de bulunuyor.


Yerli savunma sanayine son yıllarda ağırlık veren İran'ın savunma sisteminde füzelerin önemli bir yer tuttuğu belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24