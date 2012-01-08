İran yeni bir nükleer tesisin 'müjdesini' verdi

T24 - İran, yeraltı uranyum zenginleştirme faaliyetlerine aralıksız olarak devam ettiğini, Fordow nükleer zenginleştirme tesisinin yakın bir gelecekte kullanıma gireceğini açıkladı.



Reuters'ın, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Feridun Abbasi Davani'nin Kayhan gazetesinde yayımlanmış beyanatını kaynak göstererek verdiği haberde, bu gelişmenin Tahran ile Batı arasındaki gerilimi daha da artıracağı belirtildi.



Abbasi, ülkenin kuzeyindeki Kum şehri yakınında bulunan Fordow nükleer zenginleştirme tesisi için, "Yakın bir gelecekte kullanıma girecek. Burada yüzde 20, yüzde 3.5 ve yüzde 4 zenginleştirilmiş uranyum üretilebilecek" şeklinde konuştu.

Afrika ülkelerine teklif



Abbasi, yarı resmi Mehr ajansında yayımlanan açıklamasındaysa, İran'ın uranyum rezervlerine sahip "dost" Afrika ülkelerine, nükleer teknolojiyi paylaşma önerisinde bulundu.İran'ın, uranyum cevherinin çıkarılmasından reaktörler için yakıt üretilmesine kadar tüm nükleer yakıt döngüsünü öğrendiğini söyleyen Abbasi, Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre, İran, bu teknolojiyi uranyum rezervlerine sahip "dost" Afrika ülkeleriyle, cevherin nükleer maddeye dönüştürülmesi için tesisler kurulması amacıyla paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

