İran yeni "Siccil-2" füzesini denedi

T24 - Devlet televizyonu, son dakika olarak verdiği haberde, katı yakıtla çalışan karadan karaya uzun menzilli "Siccil-2" füzesinin yeni versiyonunun başarıyla fırlatıldığını duyurdu.



"Siccil-1" füzesini 12 Kasım 2008'de ilk kez deneyen İran, bu füzenin daha gelişmiş versiyonu olan "Siccil-2" füzesini de 20 Mayıs 2009'da fırlatmıştı.





İran'ın katı yakıtla çalışan uzun menzilli füzelerinin en önemlisini oluşturan Siccillerin 2 bin kilometre menzilli olduğu açıklanmıştı.



İran'ın "Şahap-3" füzelerinin menzilinin de yaklaşık 2 bin kilometre olduğu biliniyor.



Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri, 27 Eylülde başlayan füze savunma tatbikatının ikinci gününde 2 bin kilometre menzilli Şahap-3 ve Siccil-1 füzelerinin başarıyla fırlatıldığını duyurmuştu.



Bu son denemenin, nükleer programı nedeniyle zaten ağır yaptırım tehdidi altında olan İran'la uluslararası toplum arasındaki gerginliği daha da tırmandırması bekleniyor.