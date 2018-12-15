İran, Yemen görüşmelerinin devamından ümitli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İsveç'te dün sona eren Yemen görüşmelerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, taraflar arasındaki anlaşmaların olumlu ve güven artırıcı olduğunu belirtti.

Hudeyde konusunda varılan anlaşmanın çok önemli olduğunu dile getiren Kasımi, "Bu anlayış, müzakerelerde yer alan Yemenli grupların Yemen'in ezilen halkının kötü koşullarını tam olarak anladığını gösteriyor" ifadesini kullandı.

İsveç'te elde edilen sonucun görüşmelerin devamı için "ümit verici" olduğunu kaydeden Kasımi, anlaşmaların belirlenen çerçevede uygulanmasını umduklarını, bu sayede nihai anlaşmaya ulaşmak için müzakerelerin devamının sağlanacağını ifade etti.

Birleşmiş Milletler himayesinde 6-13 Aralık'ta İsveç'te yapılan Yemen konulu istişare toplantılarında, esir ve tutukluların serbest bırakılması, Hudeyde'deki çatışmalar, Merkez Bankası'nın durumu, Taiz ablukası, insani yardımların ulaştırılması ve Sana Havalimanı'nın durumu gibi tartışmalı meseleler masaya yatırılmıştı.

Hudeyde Limanı'ndan askeri güçlerin çekilmesi ve esir takasında anlaşma sağlayan taraflar, Taiz kentine insani yardım koridoru açılması için bir komite kurularak görüşmelere başlanması konusunda da mutabakata varmıştı.