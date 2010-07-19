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Dünya

İran yaptırımları ilk TOEFL'ı vurdu

İran'a karşı uygulanan yaptırımlar yurtdışında eğitim almak isteyen İranlıları zora bırakacak.

19 Temmuz 2010 03:00

T24 - BM Güvenlik Konseyi'nden geçen ve bir öncekilerin devamı niteliğinde olan dördüncü yaptırım paketi ile AB'nin tek taraflı yaptırımların ilk sonucu İran'da TOEFL sınavlarının durdurulması oldu.

BM Güvenlik Konseyi’nin dördüncü yaptırım paketi ve ABD ile AB’nin tek taraflı yaptırımları yurtdışında eğitim almak isteyen İranlıları zora bırakacak.

Bir Amerikan şirketi olup standart İngilizce seviye sınavı TOEFL dahil uluslararası sınavların uygulanmasından sorumlu ETS ( Eğitici Sınav Hizmeti) "İran’da yaptığı sınavlara kayıt yapılmasını geçici olarak durdurduğunu’ açıkladı.

Radikal'in haberine göre ETS, gerekçe olarak, BM yaptırımları uyarınca banka ve mali kuruluşların İran’da iş yapmalarının olumsuz etkilendiğini, kayıt parası toplayamayacağını gösterdi.

Batı üniversitelerinde eğitim almak isteyenlerin geçmek zorunda olduğu TOEFL’a girişte çıkan bu ‘engel’  İranlı öğrenci ve akademisyenler arasında kaygı uyandırdırdı. Yaptırımların sivilleri etkilemeyeceği öne sürülmüştü.


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