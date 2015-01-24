'İran, yabancı ülkelerle ticarette dolar değil Türk lirası kullanıyor'

İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gulamali Kamyab, ülkesinin artık yabancı ülkelerle ticari işlemlerinde dolar kullanmadığını açıkladı. Kamyab, "İran artık yabancı ülkelerle ticari ve mali işlemlerinde Türk Lirası, Çin Yuanı, Rus Rublesi ve euro gibi diğer para birimlerini kullanıyor" dedi.

Tasnim Haber Ajansı'na konuşan Kemyab, ihracat ve ithalatta dolar yerine ticaret yapılan ülkelerin milli para birimlerinin kullanıldığını belirterek, "İran artık yabancı ülkelerle ticari ve mali işlemlerinde Türk Lirası, Çin Yuanı, Rus Rublesi, Güney Kore Wonu ve Avro gibi diğer para birimlerini kullanıyor" dedi. Kemyab, İran'ın bazı ülkelerle "döviz takas anlaşmaları" yapmayı planladığını da dile getirerek, söz konusu anlaşmaların İran ve diğer ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik işlemleri kolaylaştıracağını ifade etti.

Çin'le Yuan

İran, en büyük ticari ortaklarından Çin ile yaptığı petrol ticaretinde 2012'den beri dolar yerine Çin Yuanı kullanıyor. Diğer ticari ortaklarıyla da ticarette dolar kullanımından vazgeçme planları yapan İran'ın Petrol Bakanı Bicen Namdar Zengene, eylül ayında Tahran'da düzenlenen İran-Rusya Ekonomik İşbirliği Konseyi 11. Toplantısı'nda, Rusya ile ticarette dolar yerine riyal ve ruble kullanmayı planladıklarını bildirmişti. Türkiye ile İran arasında da milli para birimlerinin kullanılmasına ilişkin görüşemeler yapıldığı ve bu konuda olumlu gelişme kaydedildiği bildirilmişti.

4 milyar dolar ihracat

Türkiye 2014 yılında İran'a 4 milyar dolarlık ihracat yaptı. İran geçen sene Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 9. ülke oldu.