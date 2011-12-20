-İran, yabancı askerlerin Afganistan'dan ayrılmasını istedi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 19.12.2011 - İran'ın BM Büyükelçisi Muhammed Hazai, Afganistan'daki yabancı askerlerin, ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu. Hazai, BM Güvenlik Konseyi'ne, Afganistan'da yabancı askerlerin uzun süreli varlığının, İran'da ve diğer komşu ülkelerde istikrarsızlık yarattığını söyleyerek, yabancı güçlerin Afganistan'dan ayrılmaları çağrısı yaptı. İran BM Büyükelçisi, ülkesinin düşürdüğü, ABD'ye ait insansız uçağın, Afganistan'daki yabancı üslerin, yakındaki ülkelere karşı ne şekilde kullanıldığının son örneği olduğunu kaydetti. İran, ülkenin doğusunda bir Amerikan insansız uçağını düşürdüğünü iddia etmişti. İran devlet televizyonu da bir süre önce ülkenin doğusunda elektronik harp sistemleriyle indirilen RQ-170 tipi insansız ABD casus uçağının görüntülerini yayımlamıştı.