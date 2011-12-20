T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran, yabancı askerlerin Afganistan'dan ayrılmasını istedi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

20 Aralık 2011 02:00

-İran, yabancı askerlerin Afganistan'dan ayrılmasını istedi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 19.12.2011 - İran'ın BM Büyükelçisi Muhammed Hazai, Afganistan'daki yabancı askerlerin, ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu.  Hazai, BM Güvenlik Konseyi'ne, Afganistan'da yabancı askerlerin uzun süreli varlığının, İran'da ve diğer komşu ülkelerde istikrarsızlık yarattığını söyleyerek, yabancı güçlerin Afganistan'dan ayrılmaları çağrısı yaptı.    İran BM Büyükelçisi, ülkesinin düşürdüğü, ABD'ye ait insansız uçağın, Afganistan'daki yabancı üslerin, yakındaki ülkelere karşı ne şekilde kullanıldığının son örneği olduğunu kaydetti.  İran, ülkenin doğusunda bir Amerikan insansız uçağını düşürdüğünü iddia etmişti. İran devlet televizyonu da bir süre önce ülkenin doğusunda elektronik harp sistemleriyle indirilen RQ-170 tipi insansız ABD casus uçağının görüntülerini yayımlamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24