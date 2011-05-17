İran Venezuela’da füze üssü kuruyor

T24 - Die Welt gazetesi, İran Devrim Muhafızları’nın Venezuela’ya orta menzilli füze yerleştirdiğini yazdı.





Alman Die Welt gazetesinin haberine göre İran füzeleri yakında ABD’nin burnun dibine yerleştirilecek. Gazete iki ülke arasındaki anlaşma gereği İran’ın Venezuela’nın Paraguana Yarımadası’na orta menzilli füzeler yerleştirildiğini yazdı.

Habere göre İran Devrim Muhafızları’na bağlı uzmanlar ve yöneticiler füze rampalarının kurulması için Paraguna Yarımadası’na geldi. Venezuela hava sahasını koruması hedeflenen projede orta menzilli füzelerin yanı sıra komuta-kontrol istasyonları, sığınaklar ve barakaları da içeriyor.

Gazete ayrıca iki ülke arasında varılan gizli anlaşmaya göre, İran’a yönelik düşmanca saldırı olması durumunda Chavez yönetimi füzeleri ateşleyeceğini de ileri sürdü.

Füzelerin yerleştirileceği Paraguana Yarımadası, ABD’nin Güney Amerika’daki en önemli müttefiki olan Kolombiya’ya 120 kilometre uzakta yer alıyor.