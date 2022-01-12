İran ve Venezuela dahil 8 ülke BM'de oy kullanma hakkını kaybetti

İran ve Venezuela dahil 8 ülke Birleşmiş Milletler'e ödemek zorunda olduğu finansal katkıyı geciktirdiği için örgütte oy kullanma hakkını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 19'uncu maddesine göre, bir ülkenin örgüte olan aidat borcu, son 2 yılda yaptığı ödemeden fazlaysa o ülkenin BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkı askıya alınıyor.

"Ödemeler gecikti"

BM Genel Kurulu Başkanı Sözcüsü Paulina Kubiak, BM üyesi 11 ülkenin örgüte olan ödemelerini geciktirdiğini, bu ülkelerden 8'inin bugün itibarıyla oy kullanma hakkını kaybettiğini söyledi.

BM Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkını kaybeden ülkeler arasında İran, Venezuela, Sudan, Kongo, Gine, Papua Yeni Gine, Antigua ve Barbuda, Vanuatu yer alıyor.