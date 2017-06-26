İran ve Türkiye'den Katar'a tam destek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Tani'yle dün akşam yaptığı telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Tahran'ın izlediği politikanın hedefinin Katar'la ilişkileri sürekli olarak geliştirmek olduğunu belirtti. "Tahran, Katar hükümeti ve halkının yanındadır" diyen Ruhani, İran'ın hava ve deniz sahasının Katar'a her daim açık olduğunu da vurguladı.

Suudi Arablistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri "terör örgütlerine desteği" nedeniyle 5 Haziran'da Katar'la diplomatik ilişkilerini kesme kararı alkmış, bu ülke ile deniz ve havayolu ulaşımını da kesmişti. Bu ülkelere daha sonra Yemen, Maldivler ve Libya'nın doğusundaki hükümet de eklenmişti.

İran ablukadan bu yana Katar'a günde bin 100 ton meyve ve sebze gönderiyor.

Erdoğan 13 maddelik listeye tepki gösterdi

Katar'a İran'ın yanı sıra destek çıkan bir diğer ülke ise Türkiye. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, dört Arap ülkesinin ablukanın kaldırılması karşılığında Katar'a ilettiği 13 maddelik listede Türk askeri üssünün kapatılması talebinin de bulunmasını eleştirdi.

Erdoğan, "Bir defa konuyla ilgili şu anda Katar'ın 13 maddeye yönelik tavrını Türkiye olarak biz hem takdir ediyoruz hem benimsiyoruz. Takdir ediyoruz, bir defa bu 13 maddeyle ilgili yaklaşımı biz uluslararası hukuka aykırı buluyoruz. Zira devletler arası hukukta ülkelerin egemenlik haklarına bu denli bir saldırı olamaz" yanıtını verdi.

Katar'a yönelik yaklaşımı doğru bulmadığını söyleyen Erdoğan, "Kaldı ki Katar'a yapılan bu yaklaşım, bizim Suudi Arabistan'a da teklifimizdir. Eğer Katar'a bu teklifimiz, onlarla yaptığımız bu anlaşma noktasında Suudi Arabistan da kendisinde bir üs kurmamızı isterse, Suudi Arabistan'da da biz buna yönelik bir adım atabiliriz. Bu teklifi ben Kral'ın kendisine de yaptım. 'Bunu bir değerlendirelim' dediler ve o günden bugüne böyle bir dönüş de söz konusu olmadı. Şu anda bu dönüş söz konusu olmadığı halde Türkiye'nin asker çekmesini talep etmek bir defa Türkiye'ye karşı da maalesef saygısızlıktır" diye konuştu.

Katar kendisine abluka uygulayan Arap ülkelerinin sunduğu 13 maddelik listeyi "gerçekçi bulmadığını" dile getirerek kendisine uygulanan ablukayı "yasadışı" diye nitelendirmişti.

Katar'a sunulan 13 maddelik listede ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılmasının yanı sıra Katar'ın İran'la bağlarını zayıflatması, medya kuruluşu El Cezire'nin kapatılması, Husilere mali desteği kesmesi gibi maddeler de bulunuyor.

ABD'den diyalog çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar ve Suudi Arabistan yönetimleriyle yaptığı çok sayıda telefon görüşmesinden sonra taraflara diyalog çağrısında bulundu. Tillerson Washington'da yaptığı açıklamada Katar'dan istenen taleplerin bir kısmının karşılanmasının zor olduğunu belirtti, ancak krizin çözümü konusunda diyalog için bir temel oluşturabileceğini ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı, "Müttefiklerimiz ve partnerlerimizin terörizmin durdurulması, radikalleşmeye karşı çıkılması gibi konularda ortak çalışmaları ve bir hedefe hizmet etmeleri halinde daha da güçlü olacaklarına inanıyoruz" dedi.

dpa/AFP/HT/HS

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