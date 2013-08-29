İran ve Rusya, Suriye'ye saldırıyı engellemek için çaba gösteriyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.

İran Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iki liderin görüşmesinde, Suriye’ye olası bir askeri müdahalenin engellenmesi için çaba gösterilmesinin önemi vurgulandı. Ruhani ve Putin, başka bir ülkeye karşı hukuka aykırı ve meşru olmayan bir askeri müdahalenin uluslararası anlaşmaların ihlali anlamına geleceğinin altını çizdi. İran ile Rusya’nın bölgeyi ilgilendiren birçok önemli konuda ortak bakış açısına sahip olduğuna işaret eden Ruhani, “Rusya’nın Suriye meselesi hakkındaki takdire şayan güçlü ve ilkeli duruşu, bölgede huzur ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacaktır” dedi.

Ruhani, Suriye’de kullanılan kimyasal silahlarla ilgili önyargıyla karar vermenin tehlikeli olduğunu belirterek, “kimyasal silah kullanımı nerede ve kim tarafından olursa olsun İran İslam Cumhuriyeti’nce kınanmaya mahkumdur. Ancak konu açıklığa kavuşmadan önyargıyla erken karar verilmesi tehlikeli sonuçlar doğurabilir” uyarısında bulundu.

Suriye’ye olası bir askeri müdahaleyi endişe verici olarak nitelendiren Ruhani, “Suriye hassas ve hayati bir dönemde iken bu ülkeye dışarıdan yapılacak her türlü askeri müdahale Ortadoğu'nun tümünde istikrarsızlığın hakim olmasına neden olacaktır. Suriye’ye askeri müdahale barış yanlısı ülkelerin bugüne kadarki çabalarını tehlikeye atacaktır” diye konuştu.

Putin: 'Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığına inanmıyoruz'

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin kitle imha silahlarının kullanımını kesin bir dille kınadığını yineleyerek, “ancak maalesef uluslararası kamuoyunun dikkatini Suriye’deki kimyasal silahların kim tarafından kullanıldığı konusuna çekmek için yaptığımız tüm çalışmalar görmezden geliniyor” ifadesini kullandı.

Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığına dair elde hiçbir delil olmadığına vurgu yapan Putin, Rusya’nın Suriye güvenlik güçlerinin kimyasal silah kullandığına inanmadığını belirtti. Putin ayrıca ABD ve Batı ülkelerinin, iddialarını kanıtlamak için Suriye devletinin kimyasal silah kullandığına dair delil sunması gerektiğinin de altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Zarif’in yoğun Suriye diplomasisi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye’ye askeri müdahale tartışmalarının gündeme gelmesinin ardından farklı ülkelerden 10 mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaparak, İran’ın konu hakkındaki tutumunu iletti.

Zarif, Ürdün, Kuveyt, İtalya, İsviçre, Belçika, İspanya, Yunanistan, Fransa ve Azerbaycan dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmelerde, Suriye’de kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığına ve kim tarafından kullanıldığına BM denetçilerinin yapacağı incelemenin ardından karar verilmesi gerektiğini belirtti.

İran’ın kimyasal silah saldırılarına en fazla kurban veren ülkelerden biri olduğunu ve bu nedenle her türlü kitle imha silahının kullanımını kınadığını ifade eden Zarif, BM denetçilerinden kimyasal saldırının failleri hakkında hiçbir önyargı taşımadan kapsamlı araştırma başlatmalarını istedi. Mevkidaşlarına Suriye’ye askeri müdahale tartışmaları hakkında İran’ın görüşünü ileten Zarif, “Dünyanın bir savaşa daha tahammülü yok. 21. yüzyıl dünyasında kaba kuvvet ve tehdit kabul edilemez. Askeri müdahale krizi sonlandırmaktan çok, daha geniş bir bölgeye yayacaktır” diye konuştu.

Önceki gün de İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney, Suriye’ye olası bir müdahalenin faciayla sonuçlanacağı uyarısında bulunmuştu.