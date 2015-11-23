İran ve Rusya'dan Suriye açıklaması: Esad yasal cumhurbaşkanı, kimse Suriye halkının yerine karar veremez!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Suriye konusunda askeri yöntemlerle elde edemediğini siyasi yöntemlerle müzakere masasında elde etmeye çalıştığını söyleyen İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Bunun önüne geçilmeli" dedi. Beşar Esad'ın Suriye'nin yasal cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan Hamaney, "ABD'nin Suriye halkının seçimini göz ardı etmeye hakkı yok" yorumunu yaptı.

Suriye meselesinde kimsenin düşüncesini Suriye halkına dayatmaya hakkının olmadığını ifade eden Vladimir Putin de "Kimse Suriye halkının yerine Suriye Cumhurbaşkanı'nın geleceği hakkında karar veremez" diye konuştu.

"ABD, Asya'nın batısındaki tarihi boşluğunu telafi etmeye çalışıyor"

DHA'nın İran devlet televizyonuna dayandırdığı haberine göre, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Gaz İhracatçısı Ülkeler Forumu 3. Liderler Toplantısı’na katılmak için Tahran'a gelen Vladimir Putin, İran Lideri Ayetullah Hamaney ile görüştü. Görüşmede başlıca konular olarak Suriye meselesi ve ABD'nin bölgeye yönelik tutumu değerlendirildi.

ABD'nin Asya'nın batısını tümünde egemen güç olmak için uzun vadeli planlar yaptığını savunan Hamaney, "ABD, Suriye ve daha sonra bölgenin diğer yerlerinde egemen olup Asya'nın batısındaki tarihi boşluğunu telafi etmeye çalışıyor. Bu İran ve Rusya dahil tüm ülkelerin zararınadır. İşbirliği ve uyanıklılıkla bunu etkisiz hale getirmeli" dedi.

"Esad yasal cumhurbaşkanı, ABD'nin Suriye halkının seçimini göz ardı etmeye hakkı yok"

ABD'nin Suriye meselesinde Devlet Başkanı Beşar Esad'ın gitmesinde ısrarcı olduğunu kaydeden Hamaney, Esad'ın halkın oyu ile seçilmiş Suriye'nin yasal cumhurbaşkanı olduğunu dile getirdi. Hamaney, "ABD'nin Suriye halkının seçimini göz ardı etmeye hakkı yok" diye konuştu.

ABD'nin onurlu ve şereflice bir diplomasiye sahip olmadığını savunan Hamaney, "Bu yüzden nükleer konu dışında Washington'la ister Suriye meselesi ister diğer konularda ikili müzakerelerimiz olmuyor ve olmayacak" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, İran'ın dünya güçleri ile yürüttüğü nükleer anlaşmaya da değinen Hamaney, "Bu meselede bir sonuca varıldı fakat biz Amerika'ya hiç güvenmiyoruz. Washington yönetiminin bu konudaki davranışlarını dikkatle izliyoruz" dedi.

"Kimse Suriye halkının yerine karar veremez"

Görüşmede, İran'dan bağımsız ve güçlü bir ülke diye bahseden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise İran'ı güvenilir bir müttefik olarak gördüklerini belirterek, "Ortaklarımız arkasından iş çevirip arkadan hançer vurmayız. Bir sorun da olursa görüşerek anlaşırız" diye konuştu.

Suriye meselesinde kimsenin düşüncesini Suriye halkına dayatmaya hakkının olmadığını ifade eden Putin, "Kimse Suriye halkının yerine Suriye Cumhurbaşkanı'nın geleceği hakkında karar veremez" ifadesini kullandı.

Putin, İran liderine hitaben, "Sizin de söylediğiniz gibi, ABD savaş sahasında gerçekleştiremediği hedeflerini müzakere masasında elde etmeye çalışıyor. Bunun farkındayız dedi.