İran ve Rusya ticarette dolardan vazgeçti

İran’ın başkenti Tahran'da düzenlenen İran ve Rusya Ekonomik İşbirliği Konseyi 11. Toplantısı'nda Rusya ve İran arasında bir dizi ekonomik anlaşma imzalandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, toplantıda enerji, ulaşım, bankacılık, endüstri, madencilik, tarım ve sigortacılık konularının ele alındı. Petrol projelerinin geliştirilmesi, iki ülkenin enerji alanında yatırımlarını kolaylaştıracak önlemler ve ortak ticarette karşılıklı mali kolaylıkların sağlanması konuları toplantıda gündeme geldi.

İran Petrol Bakanı Bicen Namdar Zengene, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında Rusya ile stratejik ve ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade etti. İki ülke arasındaki 5 milyar dolarlık mevcut ticaret hacminin beklentilerin çok altında olduğunu söyleyen Zengene, bu rakamı 10 katına yükseltebilecek kapasiteye sahip olduklarının altını çizdi.

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Zengene, son aylarda Rusya ile önemli anlaşmalar imzaladıklarını belirterek, imzalanan anlaşmaların iki ülkenin ekonomisinde büyük hareketlilik meydana getireceğini söyledi. İran Petrol Bakanı, "Ülkelerimiz arasındaki ticarette dolar yerine riyal ve ruble kullanmayı planlıyoruz" dedi. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ise Rus ve İran şirketlerinin uzun yıllar boyunca enerji ve endüstri alanında ortak projelere imza attığını kaydetti. Rusya'dan 40 şirketi temsilen 100 kişilik bir heyetle geldiğine dikkati çeken Novak, bu yılki toplantının her zamankinden daha üst düzeyde gerçekleştiğini vurguladı. Novak, "Rus ve İranlı işadamlarına çok yönlü ortaklık imkanları sağlamak için daha güçlü bir şekilde işbirliği yapmamızın zamanı geldi" ifadesini kullandı.

Rusya Enerji Bakanı Novak, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların, Moskova'nın Tahran'la enerji işbirliğini artırma planlarını etkilemeyeceğini kaydetti. Novak, "İran'la uzun süredir karşılıklı çıkarlar çerçevesinde işbirliği yapıyoruz. İran ile Rusya'nın ekonomik ortaklığı ve Batı'nın Rusya'ya olan yaptırımları birbiriyle bağlantılı değil" dedi. İran Enerji Bakanı Hamid Çitçiyan ise anlaşmayla İran'da yeni elektrik santrallerinin üretileceğini duyurdu. Çitçiyan, "Planımız İran'da toplam 2800 megavatlık elektrik üretecek santraller kurmak, Rus şirketler bir ay içinde incelemelerini yaparak bize tekliflerini sunacaklar. Plan kapsamında Bender Abbas'ta 4, Tebes ve Sehend şehirlerinde ikişer ve Tebriz'de de şu an inceleme aşamasında olan 2 enerji santrali olmak üzere 10 enerji santrali inşa edilecek" diye konuştu.

İran ile Rusya arasındaki mevcut ticaret hacmi şu anda 5 milyar dolar civarında ancak ekonomistler iki ülkenin ticaret hacmini çok daha yüksek rakamlara çıkartabileceği görüşünü paylaşıyor.