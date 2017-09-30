İran ve Irak'tan ortak 'IKBY tatbikatı'

İran ve Irak, Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY)bağımsızlık referandumuna karşı ortak tatbikat başlatıyor. İranlı askeri sözcü, sınıra konuşlanacak Irak askerlerinin de İran'a gideceğini söyledi.

ISNA'nın aktardığına göre İran genelkurmay Başkanı Yardımcısı Mesud Cezayiri İran ve Irak'ın birkaç gün içinde sınırda askeri tatbikat yapacağını açıkladı.

Cezayiri "Ortak askeri tatbikatlar sınırda birkaç gün içinde başlayacak" dedi.

Askeri tatbikatın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin düzenlediği bağımsızlık referandumuna karşı alınan önlemler kapsamında olduğu belirtildi. İran aynı bölgede tek başına tatbikat da başlatmıştı.Tatbikat kararının yanı sıra sınır güvenliğinin artırılacağı ve sınır noktalarına konuşlanacak Irak askerlerinin İran'a gideceği belirtildi.

Irak ordusunun TSK ile tatbikatı da sürüyor.

Erbil yönetimi, Bağdat'ın sınır kontrolünün devredilmesi talebini reddetmişti.