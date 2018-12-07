İran ve Iraklılar ağız ve diş sağlığı tedavisi için Hakkari'ye geliyor

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de, 7 milyon liraya malolan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, yeni binasında hizmet vermeye başladı. Merkezin Başhekimi Dt. Harun Aşan, günde ortalama 500 hastanın diş tedavisi gördüğünü İran ve Irak\'tan da hastaların geldiğini söyledi.

Hakkari\'de yıllardır kiralık binalarda hizmet veren, Ağız Diş Sağlığı Merkezi yeni binasına kavuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılında yapımına başlanan ve bu yıl hizmete sokulan Ağız Diş Sağlığı Merkezi 7 milyon TL\'ye mal oldu. Vatandaşlar, Pehlivan Mahallesi\'ndeki yeni binasında hizmet vermeye başlayan merkezden memnun olduklarını belirtiren, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Harun Aşan, günde ortalama 500 hastaya diş tedavisi hizmeti verdiklerini, İran ve Irak\'tan tedavi için gelenlerin olduğunu dikkat çekti.

KOMŞU ÜLKELERDEN DE TEDAVİ İÇİN GELİYORLAR

Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi\'nde 20 diş hekiminin görev yaptığını belirten Dt. Aşan, \"Merkezimiz, kiralanan 4 katlı bir binada hizmet veriyordu. Hastanemiz ilk açıldığında yaklaşık 3 hekim görev yapıyordu. Diş sağlığı tedavisi için daha önce hastalar çevre illere gidiyordu. Ağız ve Diş sağlığı hizmetleri konusunda eksikliklerimiz vardı. Hekim yetersizliği ve alt yapı yetersizliğinden dolayı Van\'a gidiyorlardı. Zamanla modern diş hekimliğinin ihtiyaçlarının, artan nüfusun diş hekimlerinin yetersiz kalmasıyla, bakanlığımız nezdinde yaptığımız çalışmalar sonucu, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binasının yapılması yatırım programına alındı. 2015 Eylül ayında başlatılan inşaat çalışmaları 2017 kasım ayında geçici kabulü yapıldı. Hizmet binamız 5 katlı ve 3 bin 500 metre kare kapalı alana sahip. 21 ünite aynı anda hizmet verecek şekilde tasarlandı. Modern bütün ihtiyaçların karşılanabilecek şekilde tasarlandı. Haftanın 7 günü hizmet verme kapasitesine sahibiz. Artık Van’dan Hakkari’ye gelen hastalarımız var. Aynı zamanda İran ve Irak’tan da tedavi görmek için hastanemize başvurular yapılıyor\"dedi.

Hakkari Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 4 yıldır görev yapan Dt. Meltem Yakut ise diş hekimliğinin tüm alanlarında ve koruyucu sağlık hizmetleri verdiklerini, bu tedaviler içerisinde diş taşı temizliği, diş çekimi, dolgu tedavileri, kanal tedavisi, sabit ve hareketli protezler, çocuk hastalara fissür ve flor tedavileri verdiklerini söyledi.



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