İran ve Irak enerji bakanları İstanbul'a gelmiyor

İran ve Irak enerji bakanlarının İstanbul'daki enerji kongresine gelmeyecekleri öğrenildi.

OPEC kaynakları kongrenin, üye ve üye olmayan ülkelerin tümü arasında yapılacak bir toplantı değil, daha çok ikili görüşmeler biçiminde geçeceğini söylediler. Kaynaklar toplantıda herhangi bir karar çıkmasının beklenmediğini de belirttiler.

OPEC üyeleri 28 Eylül'de Cezayir'de yaptıkları toplantıda üretimi kısıtlama kararı almışlardı. Petrol fiyatlarının desteklenmesi için OPEC, Rusya gibi üye olmayan üreticilerin de desteğini arıyor.