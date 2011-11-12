İran ve Bulgaristan'da askeri tesislerde patlama

T24 - İran'da bir askeri kışlada meydana gelen patlamada 27 kişi hayatını kaybetti.



Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün öğlen saatlerinde Elborz eyaletindeki bir kışlanın mühimmat deposunda patlama meydana geldi.







Mühimmat aktarımı sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 27 kişi hayatını kaybetti.







Olayda bazılarının durumu ağır çok sayıda yaralanan olduğu belirtildi.







Patlamanın hemen ardından ambulans, itfaiye ve ilk yardım ekiplerinin olay yerinde çalışmalara başladığı açıklandı.







Olayla ilgili soruşturma başlatılacağı ve sonucun kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.









Bulgaristan'da askeri cephanelikte patlama



Başkent Sofya'nın kuzeydoğusunda Sevlievo kenti bölgesinde bulunan askeri cephanelikte şiddetli patlamaların meydana geldiği bildirildi.



Alınan güvenlik önlemlerini takip etmek üzere bölgeye giden İçişler Bakanlığı Genel Sekreteri Komiser Kalin Georgiev, basına yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenlerden dolayı başlayan patlamaların halen sürdüğünü, ancak olayın sadece maddi hasara neden olduğunu belirtti.



Komiser Georgiev, Sevlievo'ya 8 kilometre olan Livodol köyünde olan cephanelikte 3 bin 120 adet 152 milimetrelik top mermisi saklandığını açıkladı. Mermilerin gelecekte kontrollü olarak imha edilmek üzere depolandığı öğrenildi.







