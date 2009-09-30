İran ve Batı 15 ay sonra yeniden müzakere yapacak : İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, Batı ile nükleer konuda yapılacak müzakerelere olumlu bir bakış açısı ve iyi niyetle başlayacaklarını söyledi.



Celili, 5 artı 1 ülkeleriyle yarınki müzakere için Cenevre'ye hareketinden önce yaptığı açıklamada, İran'ın tüm imkanlarıyla uluslararası toplumun ortak endişelerini giderecek ortamı hazırlayabileceğini belirtti.



“İran'ın milli, bölgesel ve uluslararası arenadaki gücü ile potansiyeli, huzur, emniyet, barış ve adalete dayalı ilişkilerin geliştirilmesi için bir fırsattır” diyen Celili, “Olumlu bir bakış açısı ve iyi niyetle müzakerelere başlıyoruz. Bu bakış açımızın bir fırsat olarak değerlendirilmesini umuyoruz” ifadesini kullandı.



Meclisin dünkü bildirisinde nükleer konuda hükümete desteği ile Batı'ya uyarısının sorulması üzerine Celili, “Meclisin, nükleer enerji faaliyetleriyle ilgili desteğinin de önemli olduğunu, bu güce dayanarak müzakerelerde bulunacaklarını” bildirdi.



Celili, en son 19 Temmuz 2008'de Cenevre'de AB Ortak Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana ve 5 artı 1 ülkelerinin temsilcileriyle bir araya gelmişti.



İran'ın nükleer enerji programının ele alındığı müzakerelerde, ABD adına üst düzey diplomat William Burns da hazır bulunmuştu.

Müzakereleri, istenen netice elde edilemese de "olumlu ve yapıcı" olarak değerlendiren tarafların, iki hafta içinde yeniden bir araya gelme kararı ancak yarınki müzakereyle gerçekleşmiş olacak.

