İran ve Bahreyn'de hükümet protesto ediliyor

T24 - 2009’da bastırılan ‘Yeşil Devrim’den sonraki en büyük gösteri bugün düzenlenecek. Gösteri öncesinde muhaliflere baskı arttı. Bahreyn'de de hükümet karşıtı gösterilerden önce polisle bazı protestocular arasında çatışma çıktı.





İran'da ‘Yeşil Devrim’ günleri yeniden başlayabilir. 2009’daki seçimler sonrasında yaşanan gösterilerden sonra en büyük muhalif gösterilerin bugün yapılması planlanıyor.

Gösteri öncesinde ise İran devleti sıkı tedbirler aldı. Gösteriyi engellemek isteyen polis muhalif lider Mir Hüseyin Musavi'nin telefonlarını kesti ve evini ablukaya aldı.

Musavi'nin internet sitesi ''kaleme.com''un bildirdiğine göre, Musavi ve eşi Zehra Rahnavard'ın tüm sabit ve cep telefonları kesildi, ayrıca sabahtan beri evi polis araçlarıyla abluka altına alındı.

''Kaleme.com' sitesinde, "Cadde polis aracı dolu, trafik durdu"denildi.

Aralarında eski parlamento başkanı Mehdi Kerrubi'nin de bulunduğu diğer muhalefet liderleri, perşembeden bu yana evlerinde polis gözetimi altında bulunuyor.



Gösterilere yasak

Muhalefet liderleri Mir Hüseyin Musavi ve Mehdi Kerrubi, bugün Tunus ve Mısır'daki halk isyanlarına destek gösterilerine izin verilmesini istemiş, ancak iktidar, hükümet karşıtı gösteriler için bir strateji olduğu gerekçesiyle hiçbir mitinge izin vermemişti.

Tahran Savcısı Abbas Caferi Dolatabadi ve milis kuvveti Besiçler'in şefi Muhammed Rıza Nagdi, gösteri düzenlememeleri için muhalefeti uyarmışlardı.



Bahrayn'de çatışma çıktı

Bahreyn’de muhalefetin çağrısıyla yapılması planlanan hükümet karşıtı gösterilerden önce polisle bazı protestocular arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Görgü tanıkları, polisin, ülkenin güneybatısında, Şiilerin çoğunlukta olduğu Nevidrat köyündeki göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiler kullandığını belirtti.

Tanıklar, polisin müdahalesinde yaralananlar olduğunu söyledi.

Bahreyn’de muhalefet grupları, bugün için büyük gösteri çağrısında bulunmuştu. Bahreyn’de çoğunluktaki Şiiler iktidardaki Sünni ailesini kendilerine yönelik olarak sistematik ayrımcılık yapmakla suçluyor.

Bu arada "Öfke Günü" protestoları için göstericilerin öğleden sonra toplanmasının beklendiği başkent Manama üzerinde helikopterlerin tur attığı kaydedildi.

Gerginliği gidermeye çalışan Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife, her aileye 2650 dolar vereceğini açıklamış, hükümet, geçen yılki güvenlik operasyonlarında tutuklanan reşit olmayan kişileri serbest bırakabileceğinin işaretini vermişti.





