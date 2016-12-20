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İran ve ABD Türkiye'deki elçiliklerini geçici olarak kapattı

İran Büyükelçiliği, vatandaşlarından bugün bu elçiliklere başvurmaktan kaçınmalarını istedi

20 Aralık 2016 11:40

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesinin ardından İran ve ABD'nin temsilciliklerini bugün açmayacakları bildirildi.

Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, İran’ın Ankara Büyükelçiliği bir bildiri yayımlayarak, İstanbul, Erzurum ve Trabzon Başkonsoloslukları salı günü kapalı olduğunu duyurdu.

İran Büyükelçiliği, vatandaşlarından bugün bu mekanlara başvurmaktan kaçınmalarını istedi.

Öte yandan ABD Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ve Adana Konsolosluğu'nun da bugün kapalı olacağı öğrenildi.  

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