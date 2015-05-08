'İran uzun süreli bir savaşa hazır, ABD'li pilotların yapacakları ilk uçuş son uçuşları olacak'

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda, ABD-İran ilişkilerine yönelik önemli açıklamalar yaptı. İran’ın uzun süreli bir savaş için hazırlıklı olduğunu ve ABD ile yaşanacak olası bir savaşı olumlu karşılayacaklarını ifade eden Selami, ABD tarafından İran’a yönelik yapılan askeri tehditleri değerlendirerek, "en tehlikeli senaryolar" varsayımıyla hazırlıklı olduklarını söyledi.

"ABD, blöf yapıyor ve psikolojik operasyon yürütüyorsa biz yine de bunu ciddiye alıyoruz .Eğer tehditler blöf değil de doğruysa savaş meydanında gerçekleri göstermeye hazırız" diyen İranlı komutan, ABD ile yaşanacak muhtemel bir savaşı olumlu karşıladıklarını belirterek, " Savaş meydanı, gerçek harp potansiyellerimizi göstereceğimiz yer olacak " ifadesini kullandı.

'Vurup kaçma dönemi sona ermiştir'

Selami, olası bir ABD hava saldırısıyla ilgili olarak da iddialı açıklamalar yaparak, "Amerikalı pilotların yapacakları ilk uçuş son uçuşları olacak ve gök yüzünü onlar için alev çemberine dönüştürürüz " tehdidinde bulundu.

Ülkesinin yürüttüğü nükleer müzakerelere de değinen Selami, görüşmelere katılan diplomatlara hitaben "Tehdit edilirseniz masayı terk edin" dedi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, de dün ABD’nin askeri tehditlerine değinerek, "Vurup kaçma dönemi sona ermiştir. İran milleti kendine saldıranın peşini bırakmaz" ifadelerini kullanmıştı.