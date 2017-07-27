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Dünya
Deutsche Welle

İran uzaya uydu taşıyıcı roket fırlattı

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran bugün başarılı bir şekilde uzaya uydu taşıyıcı roket fırlattı. Haberde, bu deneme atışı ile aynı zamanda İmam Hamaney Uzay Merkezi'nin resmi olarak açıldığı da belirtildi.

27 Temmuz 2017 21:08

İran devlet televizyonunun verdiği bilgiye göre, İran perşembe günü uzaya uydu taşıyabilen bir roket fırlatarak deneme gerçekleştirdi.

Uyduyu taşıyıcı roketin adının "Simurg" (Anka Kuşu) olduğunun belirtildiği haberde, fırlatmanın başarıyla gerçekleştiği bildirildi.

Haberde, "Simurg uydu taşıyıcı aracın başarılı bir şekilde test edilmesiyle İmam Hamaney Uzay Merkezi resmi olarak açıldı" denildi.

Haberde ayrıca Simurg roketinin 250 kilogram ağırlığına kadar olan uyduları 500 kilometre uzaklıktaki yörüngeye yerleştirme kapasitesine sahip olduğu kaydedildi.

İran resmi haber ajansı İRNA da testin başarıyla gerçekleştiğini belirtti. İRNA ayrıca İran Savunma Bakanlığı'nın Uzay Kurumu tarafından inşa edilen İmam Hamaney Uzay Merkezi'nin en güncel uluslararası standartlar doğrultusunda yapıldığını ifade etti.

Amerika'da yayın yapan Fox News'a 26 Temmuz çarşamba günü konuşan ABD'li yetkililer, İran'ın roket fırlatmaya hazırlandığını belirtmişti.

İran uzun senelerdir uzaya roket fırlatma programını sürdürüyor ve bu doğrultuda denemeler yapıyor, ancak ABD geliştirilen bu teknolojinin aynı zamanda uzun menzilli füze yapımında da kullanılabileceğinden endişe ediyor ve dönem dönem itirazlarını dile getiriyor. İran bu iddiaları reddediyor.

Uzaya roket yollama çalışmaları kapsamında İran, 2012 ve 2013 yıllarında uzaya iki defa maymun gönderdiğini ve maymunların sağlıklı bir şekilde dünyaya geri döndüklerini bildirmişti. İran, mayıs ayında yaptığı açıklamada uzaya insan gönderme planlarını yüksek masraflar sebebiyle gerçekleştirmeme kararı aldığını açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP/DÇ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Hamaney Uzay MerkeziKuşu)SimurgSavunma Bakanlığı Uzay KurumuFox NewsTemmuzABDDeutsche Welle Türkçe Reuters/AP/DÇ/BK

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