İran uzaya roket gönderdi

T24- ABD'nin İran ve Kuzey Kore'nin atabileceği türden füzeleri etkisiz hale getirecek füzesavar denemesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Tahran yönetimi "Ulusal Uzay Günü"nde içinde bir canlının bulunduğu ilk kapsülünü fırlattı.





İRAN'DAN UZAY ATAĞI - FOTO GALERİ





İran Savunma Bakanı Ahmed Vahidi, uzaya gönderilen "Kavoşger-3" adlı roketin içinde fare, kaplumbağa ve solucan gibi canlıların bulunduğunu açıkladı.



Bu açıklama, zaten Tahran’ın nükleer programından rahatsızlık duyan Batılı devletlerde, İran’ın savaş başlığı taşıyan uzun menzilli roketler üretebilecek teknolojiye sahip olduğu endişesi yarattı.



Vahidi, roketin uzaya bilimsel araştırma amaçlı olarak gönderildiğini ve kapsülün deneysel bilgilerle dönmesinin hedeflendiğini bildirdi..



Meydan okudu



İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da üç haberleşme uydusu ile bir uydu taşıyıcısının tanıtım töreninde yaptığı açıklamada, Batılı devletlere adeta meydan okudu.



İran'ın bilim ve teknolojide geldiği noktanın önceleri hayal bile edilemediğini anlatan Ahmedinejad, "Bilim ve kültürle sulta düzenini yıkabiliriz. İran'da hiç kimsenin dünyaya hakim olan zulüm düzenini yok etmek için askeri çatışmayla zafere ulaşılacağını düşündüğünü sanmıyorum. Ne buna inanıyoruz, ne de doğru bir yol olarak kabul ediyoruz” diye konuştu.



“Hegemonyacı güçlerin yenilgiye uğratılmasının, adalet ve insanlığa giden yolun açılmasının bilimden geçtiğini” kaydeden Ahmedinejad, insanın ilimle kendisini tanıdığını ve kemale erişebileceğini söyledi.



İletişim uyduları



Törende tanıtılan haberleşme uyduları "Tulu", "Nevid" ve "Misbah-2" ile uydu taşıyıcısı "Simurg"un İranlı bilim adamı ve mühendislerin imzasını taşıdığı ve bir öncekilere göre çok daha gelişmiş oldukları belirtildi.

"Sefir" adlı ilk yerli uydu taşıyıcısını 17 Ağustos 2008'de fırlatan İran, "Ümit" adlı ilk yerli haberleşme uydusunu da "Sefir-2" uydu taşıyıcısıyla 3 Şubat 2009'da başarıyla fırlatmıştı.

İran, 2020'ye kadar ilk astronotunu uzaya göndermeyi hedefliyor.