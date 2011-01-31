İran uzaya insan gönderecek

T24 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, on yıl içinde uzaya insan göndereceklerini söyledi.



Ahmedinejad, ülkenin en büyük Uzay Laboratuvarı'nın dünkü açılışında yaptığı konuşmada, uzay ve havacılık alanındaki çalışmalara daha fazla önem verilmesi, bilim adamlarının desteklenmesi için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini belirtti.



Uzay ve havacılık alanında iyi sonuçlar elde ettiklerini kaydeden Ahmedinejad, İranlı bilim adamlarının uzay çalışmalarında en üst noktalara ulaşmanın mümkün olduğunu gösterdiklerini ifade etti.



Ahmedinejad, uzay çalışmalarının süreceğini söyledi ve ''On yıl içinde uzaya insan gönderebilecek duruma geleceğiz'' dedi.



İran, içinde bazı küçük canlıların bulunduğu ilk kapsülü "Kavoşger-3" adlı roketle 3 Şubat 2010'da uzaya göndermişti.



"Sefir" adlı ilk yerli uydu taşıyıcısını 17 Ağustos 2008'de fırlatan İran, "Ümit" adlı ilk yerli haberleşme uydusunu da "Sefir-2" uydu taşıyıcısıyla 3 Şubat 2009'da başarıyla fırlatmıştı.



İlk haberleşme uydusunun fırlatıldığı tarihi, "Uzay Günü" olarak ilan eden İran, öncelikli programlarının ilk astronotu uzaya göndermek olduğunu açıklamıştı.





