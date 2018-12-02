İran uyruklu uyuşturucu şüphelisi adliyede

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 66 uyuşturucu hap ile 0,94 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Şüphelilerden biri \'uyuşturucu madde kullanmak\'tan hakkında gerekli yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı, diğer şüpheli ise \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.

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