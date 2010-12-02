-İRAN UYRUKLU 15 UYUŞTURUCU TACİRİ YAKALANDI İSTANBUL (A.A) - 02.12.2010 - İstanbul'da ''sokak satıcıları''na uyuşturucu temin ettikleri öne sürülen İran uyruklu 15 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte ''sokak satıcıları''na uyuşturucu temin ettikleri öne sürülen bir suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İran uyruklu kişilerden oluştuğu tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Fatih, Beylikdüzü, Bayrampaşa ve Bakırköy'de tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, İran uyruklu 1'i kadın 15 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda, 1 kilo 500 gram esrar, 2 kilo 500 gram afyon sakızı, 1 kilogram eroin ve 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Bir şüphelinin evinde de 2 bin yıllık olduğu düşünülen 6 metal mızrak ucu ile 6 tunç saç tokası bulundu. İran'dan kaçarak İstanbul'a gelen Farshid I'nin ele başılığını yaptığı iddia edilen suç örgütündeki şüphelilerin Türkiye'de kaçak olarak yaşadıkları, İran'dan çeşitli yollarla getirdikleri uyuşturucuları daha çok Türkiye'de yaşayan İran uyruklu kişilere sattıkları öne sürüldü. Şüpheliler, emniyette işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.