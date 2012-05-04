İran: Uranyumdan asla vazgeçmeyiz

İran, BM daimi üyeleri ve Almanya'nın oluşturduğu 5 artı 1 ülkeleriyle 23 Mayıs'ta yapacağı nükleer müzakere öncesi meydan okudu. İran uranyum zenginleştirme programından asla vazgeçmeyeceğini açıkladı.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki temsilcisi Ali Asker Sultaniye, 23 Mayıs'ta Irak'ın başkenti Bağdat'ta 5 artı 1 ülkeleriyle yapacakları nükleer müzakereler öncesinde ülkesinin "kırmızı çizgi"lerini açıkladı.

İran'ın asla uranyum zenginleştirme programını askıya almayacağını belirten Sultaniye, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEK) denetiminde olduğu için Kum kenti yakınlarındaki Fordo nükleer tesisini kapatmalarının bir anlamı olmadığını söyledi.

Uluslararası haber ajansı Reuters'a açıklama yapan Sultaniye, "Güvenli bir nükleer tesisiniz var ve bu üstelik UAEK'nın kontrolünde ise niçin kapatalım. Bana söyler misiniz bunu kapatmanın anlamı var mı?" dedi.

Geçtiğimiz ay üst düzey ABD'li bir yetkili, Bağdat'taki müzakerelerde Tahran'dan yüksek oranda uranyum zenginleştirmeyi durdurmasını ve Fordo nükleer tesisini kapatmasını talep edeceklerini söylemişti.



İstanbul'da 'devam' kararı alınmıştı



İran ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin ile Almanya'nın oluşturduğu 5 artı 1 ülkeleri, geçtiğimiz ay İstanbul'da yeniden nükleer müzakerelere başlamıştı. İstanbul'daki toplantılarda ilerleme sağlanması üzerine bir sonraki görüşmelerin 23 Mayıs'ta Bağdat'ta yapılması kararlaştırılmıştı.