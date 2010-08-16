İran uranyum tesislerini artırıyor

T24- İran uranyum zenginleştirme tesislerinin sayısını arttıracağını açıkladı.



Halihazırda iki nükleer tesiste uranyum zenginleştirme çalışmaları yapan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, üçüncü reaktör inşaası için yerin belirlendiğini söyledi.

İran'ın iki uranyum zenginleştirme tesisinden biri Natanz'da diğeri ise Kum kentinde.

Ahmedinecad, 2009 yılında yaptığı açıklamada hedeflerinin 10 uranyum zenginleştirme tesisi inşa etmek olduğunu açıklamıştı.

İran'ın 12 başkan yardımcısından biri olan Ali Ekber Salihi de, bu tesislere ilişkin planlama çalışmalarında son aşamaya geldiklerini söyledi.

Zenginleştirilmiş uranyum hem enerji hem de silah üretiminde kullanılabilir.

ABD ve İsrail başta olmak üzere bazı Batılı ülkeler İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığını öne sürerken, Tahran amacının yalnızca enerji üretmek olduğunu kaydediyor.

İran'ın Rusya'ya sipariş verdiği ve inşaası tamamlanan Buşehr nükleer santrali ise yakın zamanda faaliyete geçecek.

Rusya geçen hafta Buşehr'e yakıt sevkine başlayacaklarını açıklamıştı.

Ancak reaktörün tamamen operasyonel hale gelebilmesi için en az altı aylık bir çalışma gerekecek.

Rusya, 1990'lardan bu yana Buşehr'deki santral inşaasını üstlenmişti.

Ancak İran'ın nükleer programına ilişkin uluslararası tartışmalar nedeniyle inşaat, zaman zaman kesintilerle ve yavaş ilerlemişti.