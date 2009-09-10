İran üniversitelerinde hakimiyet kız öğrencilerde

İran'da 2009-2010 eğitim ve öğretim yılı için üniversiteye yerleştirilenlerin yüzde 62,7'sini kız öğrenciler oluşturuyor.



Eğitim Bakanlığı Ölçme Merkezi, bu yıl 524 bin 769 öğrencinin üniversitelerin dört yıllık bölümlerine yerleştirildiğini açıkladı.



Yüksek öğretime devam etme hakkını elde edenlerin 328 bin 792'sini kız, 195 bin 977'sini de erkek öğrenciler oluşturdu.



Sınava giren 1 milyon 252 bin adaydan 851 bin 258'i herhangi bir yüksek öğretim kurumu için tercih yapmıştı. İran genelindeki üniversitelerde halihazırda eğitim gören öğrencilerin yüzde 64'ünü kız öğrenciler oluşturuyor.

