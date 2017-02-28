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Dünya

İran, ülkedeki kum fırtınasından Irak'ı sorumlu tuttu

İran'da 218 kişi kum fırtınası nedeniyle oluşan solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye başvurdu

28 Şubat 2017 22:50

İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde geçen hafta yaşanan kum fırtınası büyük zarara neden oldu. Tahran, fırtınanın yol açtığı sonuçlardan Bağdat’ı sorumlu tuttu.

İran yönetimi, Huzistan eyaletinde meydana gelen şiddetli kum fırtınasının neden olduğu zarardan komşu Irak’ı sorumlu tuttu.

Fırtına yüzünden tüm eyalet elektriksiz ve susuz kalırken, yerel sakinler yönetime karşı protesto gösterisi düzenledi. ​Bu arada 218 kişi de solunum sorunu yüzünden hastaneye kaldırıldı.

İran medyasının haberine göre Çevre Koruma Örgütü Başkanı Masum Ebtekar, Bağdat’a kum fırtınalarını önleme anlaşmasına uyma çağrısında bulundu.

​Kum fırtınası ayrıca petrol üretiminin günlük 700 bin varile inmesine sebep oldu.

Felaketin hemen ardından İran vatandaşları Huzistan’ın başkenti Ahvaz’da protesto gösterilerini düzenleyerek, Ebtekar ve valinin istifasını talep etti.

​İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamanei, ülke yönetimine, kum fırtınası sonucu oluşan radyoaktif serpintiye karşı mücadele için acil adımlar atma çağrısını yaptı.

Tahran, kum fırtınalarının Suudi Arabistan, Irak, Ürdün ve Suriye’de oluştuğunu belirterek bu ülkeleri felaketleri önlemek için gereken tedbirleri almaya çağırdı.

 

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