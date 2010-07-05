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Ekonomi

İran uçaklarına yakıt verilmiyor

İranlı bir yetkili, ABD tarafından çıkarılan benzin yaptırımından sonra İngiltere, Almanya ve Birleşik Arap Emirliği, ülkelerine gelen İran uçaklarına yakıt vermedi&#

05 Temmuz 2010 03:00

T24- İran Havayolları yetkililerinden Mehdi Alyari, İSNA haber ajansına yaptığı açıklamada, İran'a benzin satışını yasaklayan ABD kongresinin kararından sonra İngiltere, Almanya ve BAE havaalanlarında İran uçaklarına benzin verilmediğini bildirdi.

Uygulamanın 1 Temmuz Perşembe tarihinden başladığını belirten Alyari, “Bu durumda uçaklarımız gerekli yakıtı ya ülke içinden veya yolda bazı ülkelerde iniş yaparak temin etmek zorunda kalıyor. Bu da uçuş masraflarını iki katını çıkarıyor" dedi.


Yetkili, benzin satılmamasından dolayı Avrupa'ya en fazla uçuşlar düzenleyen Mahan ve İran Air havayollarının etkilendiğini ifade ederek, uygulamanın hukuksuz olduğunu ve üyesi oldukları Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO)  tarafından konunun incelenmesini istedi.


BM Güvenlik Konseyinde İran aleyhine çıkarılan 9 Haziran 2010 tarih ve 1929 sayılı yaptırım kararında Rusya ve Çin'in karşı çıkmaları üzerine petrol ürünleri yaptırımı yer almadı. ABD yaptırımı geçen ay kendi kongresinde çıkardı.

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