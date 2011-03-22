İran uçağında 'yasaklı madde'

T24 - Tahran’dan Suriye’ye hareket halindeyken Diyarbakır’a indirilen İran uçağında, yaptırımlar kapsamına giren malzeme bulunduğu ve bunlara el konulduğu açıklandı. Mürettebatı sorgulanan uçak da Diyarbakır’dan ayrıldı.



Suriye'ye giderken Diyarbakır'a indirilen İran uçağında, BM yaptırımları kapsamına giren yasaklı malzeme bulunduğu açıklandı.



Malzemelere el konuldu, mürettebatın bigisi alındı ve uçak Diyarbakır'dan ayrılarak İran'a döndü.



Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen 'yasaklı malzeme' açıklamasından önce, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da, ''Bu incelemelerin uzun sürmesi, biraz daha vakit alması, bu yükün mahiyetiyle ilgiliydi. Bununla ilgili gerekli açıklama yapılacak" demişti.



Yaklaşık 3 gündür Diyarbakır'da tutulan İran uçağının yükü indirildikten sonra arama yapıldı.



Aramanın sonucuyla ilgili açıklama akşam saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi ve uçakta yaptırımlar kapsamına giren yasaklı malzeme bulunduğu belirtildi.



Bakanlık, "Diyarbakır'a 19 Mart akşamı inen İran uçağında yapılan kontroller sonucu uçakta "İran'a uygulanan BM yaptırımları kapsamına giren yasaklı malzeme bulunduğunun tespit edildiği ve söz konusu malzemeye el konulduğunu" açıkladı.





'YASAKLI MALZEME'



Konuya ilişkin bir soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "İran YAS hava taşımacılık şirketine ait, İran'dan Suriye'ye gitmek isteyen bir kargo uçağına Diyarbakır inişli olarak üst uçuş izni verilmiş ve anılan uçak bu çerçevede Diyarbakır havalimanımıza 19 Mart 2011 akşamı iniş yapmıştır.



Uçağın kargosunun bu tür inişli uçuş izinlerinde her zaman uygulanan mutad kontrollerinin yapılması sırasında uçakta İran'a uygulanan BM yaptırımları kapsamına giren yasaklı malzeme bulunduğu tespit edilmiş ve söz konusu malzemeye el konulmuştur.



Uçağın yasak kapsamına giren malzeme olmaksızın İran'a dönmek üzere bugün Türkiye'den ayrılmasına izin verilmiştir" şeklinde konuştu.





'YÜKÜN MAHİYETİYLE İLGİLİ'



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bakanlıktan yapılan açıklamadan kısa süre önce konuyla ilgili konuştu.



Davutoğlu’na, Ankara’da bulunan Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halit bin Ahmet El Halife ile düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili soru yöneltildi.



Daha önce de birçok uçakta bu tür incelemelerin yapıldığını kaydeden Davutoğlu, ''Bu incelemelerin uzun sürmesi, biraz daha vakit alması, bu yükün mahiyetiyle ilgiliydi. Bununla ilgili gerekli açıklama yapılacak. Ama herhangi bir tutuklama söz konusu değil'' dedi.



Uçağın Diyarbakır’a indirilmesini, nükleer yük şüphesi taşıyan ABD’nin talep ettiği haberleri bugün basına yansımıştı.









