-İran, uçağı sahiplendi TAHRAN (A.A) - 13.12.2011 - İran, ABD'nin çok gizli insansız casus uçağını iade talebini reddederek, bu aracın İran İslam Cumhuriyeti'nin malı olduğunu bildirdi. İsna ajansının haberine göre, İran Savunma Bakanı Ahmed Vahidi, ABD'nin uçağın iade talebine verdiği yanıtta, "Amerikan casus uçağı İslam Cumhuriyeti'nin malıdır ve ne yapılacağına biz karar vereceğiz. Amerikan dronu İran hava sahasını ihlal etti ve özür dileyecekleri yerde Amerikalılar küstahça bizden uçağı geri vermemizi istiyorlar" dedi. ABD Başkanı Barack Obama, insansız uçakla ilgili yaptığı açıklamada, "Gizli nitelikteki istihbarat meseleleriyle ilgili bir açıklama yapmayacağım. Daha önceden belirtildiği gibi uçağın geri verilmesini istedik. İranlıların nasıl karşılık vereceğini göreceğiz" demişti.