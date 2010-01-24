İran uçağı piste alev aldı: 46 yaralı

T24 - İran'da bir yolcu uçağının inişe geçtiği sırada ateş alması sonucu 46 kişi yaralandı.





Devlet Televizyonu, İsfahan'dan Meşhed'e giden 6437 sefer sayılı Taban Havayollarına ait "Tupolev-154" modeli yolcu uçağının iniş sırasında pistten çıkarak ateş aldığını bildirdi.



Meşhed Havaalanı ilk müdahale ekiplerinin çabalarıyla boşaltılan uçaktaki 156 kişiden 46'sının yaralandığı belirtildi.



Yaralılardan bazılarının dumandan zehirlendikleri ve durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yaralı sayısının daha fazla olabileceği de ifade edildi.



Havaalanının geçici olarak iniş ve kalkışlara kapatıldığı, uçağın üçte birini tahrip eden kazanın nedenini belirleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



İran, Amerikan ambargosu nedeniyle havayollarına ait uçakları yenileyemiyor. Bu nedenle genellikle Sovyet döneminden kalma yolcu uçakları kullanılıyor.