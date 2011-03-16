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İran uçağı, nükleer silah şüphesinden Diyarbakır'a indirildi

İran'dan Suriye'ye askeri malzeme taşıdığı belirtilen bir kargo uçağında nükleer silah bulunduğu ihbarı üzerine Diyarbakır Havaalanı'na indirilip, aramaya alınd&

16 Mart 2011 02:00

T24- İran'dan Suriye'ye askeri malzeme taşıdığı belirtilen bir kargo uçağında nükleer silah bulunduğu ihbarı üzerine Diyarbakır Havaalanı'na indirilip, aramaya alındı.



İran’dan Suriye’ye giden Antonov tipi kargo uçağı, nükleer silah bulunduğu iddiası üzerine Türk hava sahasına girdikten sonra Diyarbakır Havaalanı’na zorunlu iniş yapması için uyarıldı.

2’nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8’inci Ana Jet Üssü’nden kalkan 2 F-16 savaş uçağı eşliğinde Diyarbakır’a inen İran uçağı burada aranmaya alındı. Arama sırasında havaalanına Sivil Savunma ekipleri de geldi. Uçakta arama çalışmaları sürdürülüyor.

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