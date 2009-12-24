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Dünya

İran üç petrol kuyusuna daha el koydu iddiası

İran'ın Irak'ta 3 petrol kuyusuna daha el koyduğu iddia edildi.

24 Aralık 2009 02:00

T24 - İran'ın Irak'ta 3 petrol kuyusuna daha el koyduğu iddia edildi.


İran güçlerinin Irak'ın güneyinde üç petrol kuyusuna daha el koyduğu iddia edildi.

Irak'ta yayımlanan Ez Zaman gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Missan kenti meclis başkanı ve eski milletvekili Muhammed Muhammedavi, Irak halkı Kerkük, Ambar, Hüveyce ve başkent Bağdat'ta İran'ı protesto ederken, İran'ın Missan kenti yakınlarındaki Fekka petrol sahasında bulunan 23 kuyudan üçünü daha ele geçirdiğini söyledi.

İran'ın söz konusu yerlerdeki bütün petrol kuyularına el koyacağını iddia eden El Muhammedavi, Irak hükümetini İran karşısında aciz kalmakla suçladı.

"Bağdat'ın Washington hükümetiyle imzaladığı güvenlik anlaşmaları nerede kaldı?" diyen El Muhammedavi, "İran'ın güvenlik güçleri hala bölgede araştırmalarına devam ediyor. Irak askerleri gerilimin yükselmemesi için petrol sahasını uzaktan takip ediyor. Bunun aksini düşünen varsa elimizdeki video kayıtlarıyla ispat edebilirim" dedi.

Tahran ile Bağdat arasındaki krizin asıl sorumlusunun Irak askerleri olduğunu belirten İran'ın Bağdat Büyükelçisi Hasan Kazemi ise İran askerlerinin Fekka petrol sahasından bayraklarını indirdiklerini söyledi.

Irak Petrol Bakanlığından Asım Cahden, Fekka petrol sahasında 1 milyar 550 milyon varil petrol rezervinin bulunduğunu belirtti.

İran güçleri daha önce Fekke'de bir petrol kuyusuna el koymuştu. İran güçlerinin bu kuyudan çekilip çekilmediği yönünde çelişkili haberler verilmişti.

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