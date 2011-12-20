-İran, UAEK yetkililerini Tahran'a davet etti VİYANA (A.A) - 20.12.2011 - İran, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna (UAEK) nükleer programıyla ilgili görüşme yapmaya hazır olduğu mesajını iletti. İran'ın UAEK nezdindeki daimi temsilcisi Ali Asker Sultaniye, Reuters haber ajansına, İran'ın 9 Aralık'ta UAEK Başkanı Yukiya Amano'ya bir mektup gönderdiğini söyledi. İran'ın UAEK yetkililerini Tahran'a davet ettiğini belirten Sultaniye, İran'ın yetkililerin tüm sorularını yanıtlamaya ve sorunun çözümü için çaba harcamaya hazır olduğunu kaydetti. Sultaniye, UAEK'nın İran'ın davetine olumlu yanıt verdiğini söyledi. UAEK ise henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. UAEK Başkanı Amano, 8 Kasım'da yayımladığı raporunda İran'ın nükleer programının askeri amaçları olduğuna dikkati çekmişti. Amano, İran'ın nükleer tesislerinde ''nükleer silah sahibi olmaya yönelik birçok deney yaptığı ve bazılarında başarıya ulaştığı yolunda güvenilir kaynaklardan bilgi elde ettiklerini'' belirtmiş ve ''İran'ın nükleer silahları dizayn etmek ve bazı parçalarını denemek üzere de faaliyette bulunduğunu'' ileri sürmüştü.