İRAN, TÜRKİYE'Yİ VURABİLİR!

T24 - Emekli Büyükelçi ve eski Milletvekili Onur Öymen, ABD tarafından NATO’ya tahsis edilen erken uyarı radarının Türkiye’de konuşlandırılmasının güvenlik açısından olumsuz sonuç doğurabileceğini söyledi. Öymen, “İran bunu kendine yönelik bir tehdit gibi yorumlayacaktır. Bir çatışma halinde Türkiye'deki bu radarlar İran füzelerinin ilk hedefi olacaktır” dedi.



Kurulacak radar ile NATO üyesi olmayan bir ülkeden füze fırlatılması durumunda en kısa sürede bunun tespit edilmesi amaçlanıyor.



Emekli Büyükelçi ve eski Milletvekili Onur Öymen, ABD tarafından NATO’ya tahsis edilen erken uyarı radarının Türkiye’de konuşlandırılmasının Türkiye’nin güvenliği açısından olumsuz sonuçları olabileceğini ve Türkiye’nin diplomaside irtifa kaybettiğini öne sürdü. Öymen, “İran bunu kendine yönelik bir tehdit gibi yorumlayacaktır. Bir çatışma halinde bu radarlar İran füzelerinin ilk hedefi olacaktır” dedi.



Onur Öymen ANKA’ya yaptığı değerlendirmede, erken uyarı radar sisteminin Türkiye’de konuşlandırılacak olmasının Türkiye’nin güvenliği açısından olumsuz sonuçları olabileceğine dikkat çekti. Öymen, “İran bunu kendine yönelik bir tehdit gibi yorumlaşacaktır. Bir çatışma halinde bu radarlar İran füzelerinin ilk hedefi olacaktır” dedi.

Kendi füze sistemi lazım



Öymen, “Bizim önerimiz öteden beri bir milli füzesavar füze sistemi kurulmasıydı. Başka ülkelerden de gelecek tehdide karşı Türkiye’nin kendi kontrolünde füze savunma sistemine ihtiyacı var” diyerek şöyle devam etti:



“Onun için sistem bir NATO sistemi olacak ve bu radarları füzeleri kullanmak için NATO komutanlarına bir yetki verilecektir. Aksi takdirde karşı taraf bir füze attıktan sonra toplanıp ne yapsak diye bir karar vermeye zamanımız olmayacak.”



ABD Savunma Bakanı Robert Gates’in 2010 yılının Şubatı’nda Türkiye’ye gelerek Türkiye’ye bu radarların konuşlandırılmasında baskı yaptığını ve bunun Wikileaks belgelerine de sızdığını söyleyen Öymen, “Bu radarları Çek Cumhuriyeti’ne füzeleri de Polonya’ya koyacaklardı. O ülkelerden ve Rusya’dan tepki gelince vazgeçtiler, şimdi Türkiye’ye koyuyorlar, Türkiye’den tepki gelmeyeceğini düşünerek ve gelmiyor da maalesef” şeklinde konuştu.

Türkiye irtifa kaybediyor



Füze kalkanının İsrail boyutunun da olduğuna işaret eden Öymen, “ABD Kongresi’nde bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, İsrail boyutunu gündeme getirmişlerdi, Türkiye’den alınacak bilgiler doğrudan doğruya İsrail’e verilecek mi verilmeyecek mi? Biz bir taraftan böyle İsrail’e askeri ilişkileri keseceğiz derken tam da füze kalkanı radarlarından çıkan bilgiler doğrudan veya ABD üzerinden İsrail’e ulaşacaksa bu da biraz düşünülecek bir konudur. Yani Türkiye diplomasisinde biraz irtifa kaybediyor” dedi.





İran’ın çarpıcı sessizliği





ABD tarafından NATO’ya tahsis edilen erken uyarı radarının Türkiye’de konuşlandırılması yabancı basında geniş yer buldu. New York Times gazetesi, bu kararın Amerikan ordu yetkililerini memnun ettiğine ancak İran tarafından çarpıcı bir sessizlikle karşılandığına dikkat çekti. Wall Street Journal, anlaşmanın İran ile Türkiye arasındaki gerilimi arttırabileceğini ve Türkiye’nin radar bölgesinden toplanan verilerin eş zamanlı olarak İsrail’le de paylaşılabileceğinden kaygı duyduğu yorumunu yaptı.





